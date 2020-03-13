Koronavirüs sporu raydan çıkardı: İşte tüm dünyada alınan tedbirler

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyada 160’dan fazla ülkeye kısa süre içerisinde yayıldı. Söz konusu virüs global düzeyde yayıldığı için Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘‘Pandemi’’ olarak nitelendirildi. Çin, Amerika, Avustralya dışında virüsün son günlerde en çok görüldüğü yerler Avrupa ülkeleri oldu. Avrupa’da son günlerde tartışılan temel konu, futbol ve diğer spor müsabakaları ile organizasyonlarının ne olacağı ve ilgili spor federasyonların ne yönde karar alacağı oldu. Korona virüsünün spor aktiviteleri üzerindeki etkisi gün geçtikçe federasyonlar tarafından yapılan açıklamalar ile arttı. Tüm dünyanın gündeminde yer alan korona virüsü, hem yerel hem de uluslararası organizasyonlarda ertelemelere ve seyirci yasağına sebep oldu.

EURO 2020 ertelenebilir

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde Avrupa’nın 12 farklı ülkesinde ortaklaşa düzenlenmesi planlanıyor. Ancak; İtalya, İspanya, Almanya, Fransa gibi korona virüsünün en çok görüldüğü ülkelerde düzenlenecek EURO 2020’nin akıbetinin ne olacağı konusunda kafalarda soru işareti oluştururken, 2021 yılına ertelenebileceği konuşulmaya başladı. UEFA ev sahibi ülkelerin durumuna göre hareket edeceğini açıkladı. Fransa’nın L’Equipe gazetesine göre UEFA, EURO 2020’yi 2021’e erteleme kararı aldı. Resmi açıklama Salı günü yapılacak.

Arsenal teknik direktörü koronavirüse yakalandı: Bazı maçlara çıkmayacaklar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.Maçlara çıkmayacağızArsenal kulübünden yapılan resmi açıklamada, Mikel Arteta'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ifade edildi.Arteta'nın kendini karantinaya aldığı kaydedilen açıklamada, "Mikel Arteta ile yakın temasta olan herkesi takip ediyoruz ve Kovid-19 ile mücadele rehberine uygun olarak kendilerini karantinaya almalarını öneriyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı maçlara çıkamayacağız." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Arsenal Futbol İşleri Başkanı Raul Sanllehi, önceliklerinin Arteta'nın sağlığı olduğunu, futbol takımının en kısa zamanda maçlara hazırlanmaya başlayacağını umduklarını belirtti.Teknik Direktör Mikel Arteta ise kendisini kötü hissettikten sonra test yaptırdığını ve sonuçların pozitif çıktığını, en kısa zamanda görevine geri dönmek istediğini belirtti.

Tokyo 2020'de erteleme yok

Japonya, Dünya Sağlık Örgütünün yeni tip koronavirüsü “küresel salgın” ilan etmesinin 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın organizasyonunu etkilemeyeceğini bildirdi. Japon haber ajansı Kyodo’da yer alan habere göre; Kabine Sözcüsü Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın belirlenen takvimde 24 Temmuz-9 Ağustos’ta gerçekleşeceğini belirterek, “Yaz Oyunları’nı düzenlemek üzere, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, organizasyon komitesi ve Tokyo belediyesiyle yakın iş birliği içinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda hükumetimizin tavrında bir değişiklik yoktur” dedi.

UEFA'dan acil çağrı

UEFA, EURO 2020 ile birlikte yerel ve uluslararası organizasyonların akıbetiyle ilgili görüşmek üzere 55 ülke üye federasyonunu 17 Mart’ta toplantıya davet etti. Toplantıya tüm Avrupa futbolu paydaşları davet edildi. Toplantı, video konferans sistemiyle yapılacak.

Tedbirler en üst seviyede

UEFA: Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 17 Mart’ta yapılacak Juventus-Lyon ve Manchester City-Real Madrid ile Avrupa Ligi’ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçları UEFA tarafından ertelendi.

TÜRKİYE: Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Yapılan toplantının ardından alınan tedbirler kapsamında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararının verildiği açıklandı.

Seyircisiz Süper Lig'de maç saatleri erkene çekilebilir Türkiye'de spor müsabakalarının seyircisiz oynatılacağının açıklanmasının ardından yeni kararların alınması bekleniyor. Bu kapsamda ilk olarak mücadelelerin gündüz saatlerine alınması tartışılıyor.Stadyum ışıklarından tasarruf sağlamak için seyircisiz oynanacak maçların gündüz saatlerinde yapılması fikri ön planda. Yayıncı kuruluşun futbolseverler için yayınlarını şifresiz yapması da gündemde. Bilindiği üzere koronavirüs endişesi yaşayan tüm futbol ülkelerinde bu kapsamda yayıncılar şifresiz maç yayınları yapacaklarını duyurdu.Böylelikle futbolseverler gündüz vakitlerinde maçları evlerinde seyredebilecek ve sosyal yaşamdaki hareketliliğin önüne geçilecek.TFF'nin gündüz saati uygulamasını bu haftadan sonra oynanacak maçlarda uygulaması bekleniyor.Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligin ertelenmesi konusunun gerçek dışı olduğunu ve böyle bir durumun konuşulmadığını açıkladı.Galeri: Futbola koronavirüs bulaştı: İşte hastalığa yakalanan isimlerVideo: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Maçlar seyircisiz oynanacak

İTALYA: Avrupa’da en çok virüs vakasına rastlanan İtalya’da yapılan açıklamayla salgının kontrolsüz ve önlenemez şekilde artmasıyla tüm spor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Juventus’un defans oyuncusu Daniele Rugani’nin ardından Sampdoria’nın golcü Manolo Gabbiadini’nin de yapılan testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

BELÇİKA: Belçika Futbol Federasyonu koronavirüs nedeniyle ülkedeki tüm futbol maçlarının 3 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

İNGİLTERE: Oyuncuların ve teknik personelin antrenman ve maçlarda tokalaşması yasaklandı. 11 Mart’ta oynanması planlanan Manchester City- Arsenal maçı iptal edildi. Çağlar Söyüncü’nün de forma giydiği Leicester City çalıştırıcısı Brendan Rogers, 3 oyuncularında koronavirüs belirtilerine rastlandığını ve karatinaya alındığını açıkladı.İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'in planlandığı gibi seyircili oynanacağını duyurdu.

Koronavirüs etkileri pic.twitter.com/Tm9XXHkoGW — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 12, 2020

ALMANYA: Bundesliga’da seyircisiz maç uygulamasına 11 Mart’ta Borussia Mönchengladbach ve Köln arasında oynanan müsabakayla geçildi. Bundan sonraki maçların da bir süreliğine seyircisiz oynanması karar verildi.

HOLLANDA: 1. Lig ve 2. Lig’deki tüm maçlar koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart’a kadar askıya alındı. Yapılan açıklamada, kararın hükümet tarafından alındığı belirtildi. Ayrıca 100’ün üzerinde kişinin katılacağı bütün etkinlikler iptal edildi.

İSVİÇRE: Virüsün ciddi oranda arttığı İsviçre’de de mart ayı itibarıyla tüm futbol müsabakaları ertelendiği açıklandı.

FRANSA: Bütün maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

UKRAYNA: Futbolda lig maçlarının 3 Nisan’a kadar seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı.

DANİMARKA: Danimarka Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle tüm liglerin 29 Mart’a kadar askıya alındığını açıkladı.

PORTEKİZ: Portekiz’de futbol ligleri koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınırken, maçların tekrar başlamasına gelişmelere göre karar verileceğini belirterek, herhangi bir tarih vermedi.

ASYA: Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland gibi bir çok Asya ülkesi tüm maçları süresiz erteledi. 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri maçları da FIFA tarafından ertelendi. İran’da tüm spor organizasyonları 20 Nisan’a kadar durduruldu.

AMERİKA: Amerika futbol liginde (MLS) tedbirler kapsamında maçlar 30 gün oynanmayacak.

GÜNEY AMERİKA: Brezilya Milli Futbol Takımı’nın 2022 Dünya Kupası elemelerinde 27 Mart’ta Bolivya ve 31 Mart’ta Peru ile yapacağı maçlar ertelendi. Libertadores Kupası'nın koronavirüs tehlikesi nedeniyle ileri tarihe ertelendiği açıklandı.

AFRİKA: Virüsün yayılma riskini azaltma adına Fas’ta düzenlenen tüm futbol aktiviteleri seyircisiz olarak oynatılmasına karar verildi.

NBA ve FIBA maçları durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA), koronavirüs nedeniyle süresiz olarak askıya alındı. Utah Jazz’ın yıldız oyuncusu Rudy Gobert’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından NBA yönetimi, tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği bildirildi. Fransız yıldız Rudy Gobert, geçtiğimiz günlerde basın toplantısında insanların koronavirüs korkusuyla alay etmiş, masadaki mikrofon ve ses cihazlarını tek tek elleyerek gülmüştü. Gobert’in takım arkadaşı Danovan Michell’de de virüs tespit edildiği açıklandı. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ise koronavirüs nedeniyle tüm maçları erteledi. FIBA tarafından yapılan açıklamada, dün İstanbul’da oynanması gereken Anadolu Efes-Valencia maçı da dahil olmak üzere THY Avrupa Ligi karşılaşmaları ile FIBA Avrupa Kupası maçları iptal edildi.



