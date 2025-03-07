Kupada erken final

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri dün Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimine grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olarak katıldı. Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk için kıyasıya yarışan Galatasaray ile Fenerbahçe çeyrek finalde eşleşti. Mücadele tek maç üzerinden yapılacak, turu geçen ekip, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Çeyrek finalde ayrıca Trabzonspor-Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor ve Beşiktaş-Göztepe eşleşmeleri yaşandı. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak. Dün ayrıca olası yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor ile Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının kazananı yarı finalde eşleşecek. Diger yarı final eşleşmesini de Trabzonspor-Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe kazananları belirleyecek.