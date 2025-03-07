Kupada erken final

Ligde şampiyonluk için kıyasıya yarış halinde olan Galatasaray ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde eşleşti. Derbi Nisan ayının ilk haftasında Kadıköy’de oynanacak. Turu geçen takım TÜMOSAN Konyaspor-İskenderun galibiyle yarı finalde eşleşecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri dün Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekimine grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olarak katıldı. Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk için kıyasıya yarışan Galatasaray ile Fenerbahçe çeyrek finalde eşleşti. Mücadele tek maç üzerinden yapılacak, turu geçen ekip, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
YARI FİNALLER DE BELLİ OLDU
Çeyrek finalde ayrıca Trabzonspor-Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor ve Beşiktaş-Göztepe eşleşmeleri yaşandı. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak. Dün ayrıca olası yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor ile Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının kazananı yarı finalde eşleşecek. Diger yarı final eşleşmesini de Trabzonspor-Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe kazananları belirleyecek.
1 haftada 3 derbi
- Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleriyle birlikte ortaya yoğun bir derbi programı çıktı… Özellikle şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ile Galatasaray biri kendi aralarında 2’şer derbi mücadelesine çıkacak. 30 Mart Pazar günü Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, 2-3-4 Nisan tarihlerinde ise Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde karşılaşacak. Fenerbahçe de kupadaki derbinin ardından Süper Lig’de 6 Nisan Pazar günü evinde Trabzonspor’u ağırlayacak.