Spor Larkin yılın en iyi 5inde
TBL

Larkin yılın en iyi 5’inde

THY Euroleague’de sezonun en iyi 5’inde Anadolu Efes’in yıldız basketbolcusu Shane Larkin de yer aldı. Yılın en iyi 5’ine ayrıca Mike James (Monaco), Sasha Vezenkov (Olympiakos), Nikola Mirotic (Barcelona) ve Walter Tavares (Real Madrid) de seçildi.

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Haber Merkezi İHA
Larkin yılın en iyi 5’inde
Shane Larkin

THY Euroleague’de Final-Four heyecanı yaklaşırken sezonun ödülleri de açıklanıyor. Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yılın en iyi 5’i de belli oldu.

Anadolu Efes’in yıldız basketbolcusu Shane Larkin de bu listede yer aldı. Larkin normal sezonu 14.6 sayı, 5.3 asist, 3.0 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti ve Efes’in Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek Final-Four’a yer almasında büyük rol oynadı.

Takım kaptanları, başantrenörler, taraftarlar ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Euroleague’de yılın en 5’i şöyle:
Mike James (Monaco)
Shane Larkin (Anadolu Efes)
Nikola Mirotic (Barcelona)
Walter Tavares (Real Madrid)
Sasha Vezenkov (Olympiakos)
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