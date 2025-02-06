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Laura Ankaragücü'nde

Laura Ankaragücü'nde

15:186/02/2025, Perşembe
AA
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Gaetan Laura yeni takımıyla idmana çıktı.
Gaetan Laura yeni takımıyla idmana çıktı.

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Demokratik Kongolu santrfor Gaetan Laura'yı transfer etti.

MKE Ankaragücü, Gaetan Laura'yı renklerine bağladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Türkiye'de son olarak Samsunspor forması giyen Laura, geçen sezon kısa bir dönem de Gençlerbirliği'nde oynamıştı.


Gaetan Laura, bu sezon Samsunspor ile Trendyol Süper Lig'de 11 maça çıktı.





#Ankaragücü
#Gaetan Laura
#Samsunspor

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