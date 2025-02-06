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Samsunspor'da 4 isim sınırda

Samsunspor'da 4 isim sınırda

10:356/02/2025, Perşembe
AA
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Samsunspor Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor.
Samsunspor Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor.

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekipte 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.


Ligde çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 40 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


Geçen hafta Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Samsun ekibi, sahasında Hatayspor'u yenerek taraftarlarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.


Hatayspor ise ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 18. sırada bulunuyor.



'Sarı' alarm

Samsunspor'da Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında.


Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki maç olan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.




#Süper Lig
#Samsunspor
#Hatayspor

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