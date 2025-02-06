Samsunspor'da 4 isim sınırda

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 40 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Geçen hafta Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Samsun ekibi, sahasında Hatayspor'u yenerek taraftarlarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.

Hatayspor ise ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 18. sırada bulunuyor.

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Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki maç olan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.