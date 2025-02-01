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Piatek hat-trick yaptı: Başakşehir Samsunspor'u farklı mağlup etti

Piatek hat-trick yaptı: Başakşehir Samsunspor'u farklı mağlup etti

20:571/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Piatek hat-trick yaptı ve gol sayısını 15'e yükseltti.
Piatek hat-trick yaptı ve gol sayısını 15'e yükseltti.

Süper Lig 22. haftasında Başakşehir sahasında Samsunspor'u 4-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri dakika 19', 58' ve 69' Piatek (3) ve 86' Davidson attı. Başakşehir-Samsunspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Başakşehir sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-0 kazandı.


Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri dakika 19', 58' ve 69' Piatek (3) ve 86' Davidson kaydetti.


Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 32 yaparak 6. sıraya yükseldi. Samsunspor ise 40 puanla üçüncü sırada kaldı.


Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alan Polonyalı forvet Piatek, gol sayısını 18'e yükseltti.


Başakşehir bir sonraki hafta deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.


BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU


BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Başakşehir-Samsunspor maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Başakşehir
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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