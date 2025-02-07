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LeBron James'ten tarihi performans

LeBron James'ten tarihi performans

11:027/02/2025, Friday
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LeBron James, Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.
LeBron James, Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın 40 yaşındaki yıldız oyuncusu LeBron James, takımının Golden State Warriors’ı 120-112 mağlup ettiği karşılaşmada 42 sayı atarak tarihe geçti.

NBA'de Lakers, konuk ettiği Warriors'ı 8 sayı farkla yendi.


Maçın en skorer oyuncusu olan LeBron James, 42 sayı, 17 ribaunt, 8 asist kaydetti. 40 yaşındaki All-Star oyuncusu, 42 sayı ile bu sezon bir maçta kaydettiği en yüksek sayıya da ulaştı.



James, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydeden NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu. 40 yaşındaki oyuncu, bu rekoru tek başına elinde bulunduran Jordan ile birlikte bu başarıya imza atan ikinci oyuncu ünvanını elde etti.


Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.







#NBA
#LeBron James
#Lakers

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