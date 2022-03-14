Spor Lewis Hamilton Mevcut sözleşmem son anlaşmam olabilir
F1

Lewis Hamilton: Mevcut sözleşmem son anlaşmam olabilir

Formula 1’in efsane pilotlarından Lewis Hamilton, 40 yaşına kadar yarışmak istemediğini ve mevcut sözleşmesinin Mercedes ile son anlaşması olabileceğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Lewis Hamilton: Mevcut sözleşmem son anlaşmam olabilir
Lewis Hamilton

7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, kariyer planlamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Hamilton, “37 yaşındayım ve hala biraz yolum var ancak 40’lı yaşlarda F1’de olmayı planlamıyorum. Mevcut sözleşmem, Mercedes’le son anlaşmam olabilir” ifadelerini kullandı.

  • Geçen sezon Abu Dhabi’de gerçekleşen son yarışta 8. dünya şampiyonluğunu elinden kaçırarak Red Bull pilotu Max Verstappen’e kaptıran İngiliz pilotun Mercedes ile olan sözleşmesi ise 2023 yılında sona erecek.
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