Fenerbahçe’nin eski futbolcusu iş bulamıyor: "Mülakata bile çağrılmıyorum"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İngiliz futbolcu, son olarak TÜMOSAN Konyaspor'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra yaşadığı işsizlik sürecini anlattı. LinkedIn üzerinden paylaşım yapan 34 yaşındaki eski futbolcu, başvurularına yanıt alamamanın kendisini üzdüğünü belirtirken, hedefleriyle örtüşmeyen işleri geri çevirmek zorunda kalmanın da ayrı bir zorluk oluşturduğunu ifade etti.