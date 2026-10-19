Lille - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
11:44, 19/10/2026, Pazartesi
AA
Hakem Rade Obrenovic
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında çarşamba günü Lille'e konuk olacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak mücadelede Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic düdük çalacak. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Matej Zunic üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Matej Jug üstlenirken, VAR asistanlığı görevini Hollandalı hakem Dennis Higler yapacak.
Spor
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