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Spor

Macaristan GP'de pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın oldu. İngiliz pilot 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana ilk kez bu başarıyı elde etti.

18:55 . 22/07/2023 السبت
Yeni Şafak
Lewis Hamilton 2 yıl sonra pole pozisyonunu elde etti

Lewis Hamilton 2 yıl sonra pole pozisyonunu elde etti

Hamilton, başkent Budapeşte'de bulunan 4,38 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 16.609 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.


Kariyerinin 104. pole pozisyonunu kazanan Hamilton, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana ilk kez bu başarıyı elde etti.


Büyük Britanyalı sürücünün 0.003 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.085 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti.


Macaristan GP, saat kaçta, hangi kanalda?

70 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'ta yayınlanacak.



#Formula 1
#Macaristan GP
#Lewis Hamilton
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