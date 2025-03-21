Macaristan

Başkent Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer’in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek.

Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak.