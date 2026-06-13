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Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı

17:2913/06/2026, Cumartesi
AA
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Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan takımımız şampiyon oldu.
Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan takımımız şampiyon oldu.

Okçulukta Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakalarında Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyonda, 42 ülkeden 334 sporcu mücadele ediyor.


Organizasyonda milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor.


Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde Meksika ile karşılaştı.


Rakibini mağlup eden milli takım, zirvenin sahibi oldu.


Organizasyon, yarın sona erecek.




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