Manisa FK topbaşı yapıyor

Manisa FK, geride bıraktığımız sezonu 15. sırada tamamlamıştı.
TFF 1. Lig'de geçen sezonun son maçında kümede kalmayı başaran Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon için ilk idmanını 27 Haziran Cuma günü yapacak.
Teknik direktör Taner Taşkın ile yola devam kararı alan siyah-beyazlılarda takım, 27 Haziran'da Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde toplanacak.
Manisa temsilcisi tesislerinde yapacağı ilk etap çalışmalarının ardından 7 Temmuz'da Afyonkarahisar'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Manisa FK yeni sezon öncesi transferde henüz resmi bir hamle yapmadı.
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