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Manisa FK'dan stoper takviyesi

Manisa FK'dan stoper takviyesi

12:4826/06/2025, Perşembe
DHA
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Manisa FK
Manisa FK

Manisa Futbol Kulübü, 3'üncü Lig ekiplerinden Bornova 1877'den stoper Fırat İnal ile prensip anlaşmasına vardı.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün dış transferde 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877'den stoper Fırat İnal ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.


İzmir'de Pınargücüspor'da futbola başlayan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Tire 1922 ve Bucaspor 1928 altyapılarında oynadıktan sonra 2022'de Bornova temsilcisine transfer oldu.


Bornova ekibiyle Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan Fırat, son 2 sezonda 3'üncü Lig'de 38 karşılaşmaya çıktı.


Amatör statüde görev yapan Fırat'ın iki kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı olarak İzmir ekibine 5 milyon TL bonservis ücreti kazandıracağı iddia edildi. Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına yarın teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başlayacak.




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