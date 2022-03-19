Marsilya'ya bir Türk oyuncu daha: Abdülkadir Ömür'ün peşindeler

Transfermarkt verilerine göre Abdülkadir Ömür'ün güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'e Avrupa'dan talipler gelmeye devam ediyor. Özellikle İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiği 22 yaşındaki oyuncu için Fransa'dan Marsilya da devreye girdi.

Marsilya Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Fransız basınında yer alan haberlerde kadrosunda Cengiz Ünder'i bulunduran ve Bartuğ Elmaz ile de anlaşma sağlayan Marsilya'nın, bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Trabzonspor ile bu sezon şampiyonluğa koşan Abdülkadir Ömür ile ilgilenen Fransız temsilcisi, kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor.

Bu sezon bordo-mavili takımla 29 maçta, 7 gol ve 2 asistle oynayan Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi, 2024 yılında sona erecek.

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