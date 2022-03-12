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Abdülkadir Ömür: Tarihin en erken şampiyonluğunu yaşamak istiyoruz

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Mücadelede 2 gol atan Abdülkadir Ömür, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Tarihin en erken şampiyonluğunu yaşamak istiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür: Tarihin en erken şampiyonluğunu yaşamak istiyoruz
Abdullah Avcı ve Abdülkadir Ömür

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 4-2 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Anthony Nwakaeme, 37 ile 53. dakikalarda Abdülkadir Ömür ve 49. dakikada Djaniny attı.

"En erken şampiyonluk"

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, en erken şampiyonluğu yaşamak istediğini söyledi. Ömür, "Türk futbol tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Maç sonu röportajına Nwakaeme ile birlikte gelen Abdülkadir Ömür, "Bugün ben ön plana çıktım ama Visca ağabey ve Nwakaeme inanılmaz oynadılar. Nwakaeme bizim için çok önemli, tarif edemediğimiz bir isim. Beni çok güldürür kendisi. Bana 'Messi' diye seslenir, ben de ağabey diye seslenirim. Umarım bu kupayı beraber kaldırırız" dedi.

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