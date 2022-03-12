Trabzon'da gol yağmuru: Fırtına Göztepe'yi de vurdu

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 4-2 kazandı.

Abdülkadir'den 2 gol

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Anthony Nwakaeme, 37 ile 53. dakikalarda Abdülkadir Ömür ve 49. dakikada Djaniny attı. Göztepe'nin gollerini ise 31. dakikada Halil Akbunar ve 43. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Alınan bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 70'e yükseltirken, Göztepe ise 27 puanda kaldı. Gelecek hafta bordo-mavili takım deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İzmir ekibi ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Ligde ilk ve son yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor'a (2-1) karşı alan Trabzonspor, o karşılaşma sonrasında çıktığı 13 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavili ekip bu süreçte, 4 beraberlik ve 9 galibiyet aldı.

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Galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Ligde arka arkaya 4 maç kazanan Göztepe, bu seri sonrasında maç kazanamadı. İzmir ekibi, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 6 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 mağlup etti.

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