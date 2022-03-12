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Trabzonspor-Göztepe maçında kritik an: Kameralar çekemedi

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Trabzonspor-Göztepe maçında konuk ekip, Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonsporlu oyuncular gol öncesinde yaşanan pozisyon için faul itirazında bulunurken, pozisyon doğru açıdan çekilemediği için ekranlara getirilemedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Göztepe maçında kritik an: Kameralar çekemedi
Görüntüler beINSPORS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşı geldi. Mücadelenin 31. dakikasında Halil Akbunar'ın attığı golle Göztepe 1-0 öne geçti.

Doğru açıda çekilemedi

Gol kararının ardından Trabzonsporlu oyuncular, Halil Akbunar'ın Denswil'e faul yaptığı gerekçesiyle hakem Ali Şansalan'a uzun süre itiraz etti. Fakat bu faul pozisyonu doğru açıdan çekilemediği için ekranlara getirilemedi.

  • Ekranlarda gösterilen pozisyonda sadece Halil Akbunar'ın, Denwil'i geçtiği ve topu filelere gönderdiği anlar izletildi. O yüzden gol öncesinde faul yapılıp yapılmadığı net bir şekilde tespit edilemedi. Hakeme yapılan itirazlar sonrasında da kaleci Uğurcan Çakır sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Görüntüler beINSPORS'tan alınmıştır.
Görüntüler beINSPORS'tan alınmıştır.

Görüntüler beINSPORS'tan alınmıştır.
Görüntüler beINSPORS'tan alınmıştır.

Görüntüler beINSPORS'tan alınmıştır.
Görüntüler beINSPORS'tan alınmıştır.
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