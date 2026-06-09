Mason Greenwood İtalyan deviyle anlaştı: Kazanacağı ücret dikkat çekti

Fenerbahçe'de seçim sürecinde en çok konuşulan isimlerden biri olan Mason Greenwood transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Başkanlık yarışını kaybeden Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığını duyurduğu İngiliz kanat oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transferi gerçekleşmezken, İtalyan basını yıldız futbolcunun Roma ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre Roma, Mason Greenwood ile yıllık 4 milyon Euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. İtalyan ekibinin Marsilya'ya 40 milyon euroluk teklif yaptığı, Fransız kulübünün ise 50 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus talep ettiği belirtildi.