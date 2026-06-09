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Mason Greenwood İtalyan deviyle anlaştı: Kazanacağı ücret dikkat çekti

Mason Greenwood İtalyan deviyle anlaştı: Kazanacağı ücret dikkat çekti

12:319/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
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Mason Greenwood
Mason Greenwood

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden aday Hakan Safi'nin anlaşma sağladığını açıkladığı Mason Greenwood transferi gerçekleşmedi. Seçimin ardından süreç sona ererken, İngiliz yıldızın yıllık 4 milyon Euro + bonuslar karşılığında İtalyan deviyle el sıkıştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de seçim sürecinde en çok konuşulan isimlerden biri olan Mason Greenwood transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Başkanlık yarışını kaybeden Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığını duyurduğu İngiliz kanat oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transferi gerçekleşmezken, İtalyan basını yıldız futbolcunun Roma ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre Roma, Mason Greenwood ile yıllık 4 milyon Euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. İtalyan ekibinin Marsilya'ya 40 milyon euroluk teklif yaptığı, Fransız kulübünün ise 50 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus talep ettiği belirtildi.

Greenwood, geride bıraktığımız sezon Marsilya'da 45 karşılaşmaya çıkarken 26 gol atıp, 11 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız ismin sözleşmesi Haziran 2029'a kadar bulunuyordu.


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