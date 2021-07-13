Spor McLarenın Formula 1 pilotu Lando Norris, Euro 2020 finali sonrası saldırıya uğradı
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McLaren’ın Formula 1 pilotu Lando Norris, Euro 2020 finali sonrası saldırıya uğradı

McLaren'ın Formula 1 pilotu Lando Norris, İtalya-İngiltere maçının ardından saldırıya uğradı. Tecrübeli pilotun 40 bin pound (478 bin TL) değerindeki saati çalındı.

Haber Merkezi DHA
McLaren’ın Formula 1 pilotu Lando Norris, Euro 2020 finali sonrası saldırıya uğradı
EURO 2020 finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

McLaren’ın Formula 1 yarış pilotu Lando Norris, İtalya-İngiltere arasında oynanan Euro 2020 finalini izlemek için gittiği Wembley’de maç sonu saldırıya uğradı. McLaren’dan yapılan açıklamada, Norris’in saatinin çalındığı ifade edildi.

Ünlü Formula 1 yarış pilotu Norris’in uğradığı saldırıya ilişkin McLaren’dan yapılan açıklamada, “McLaren Racing, Lando Norris'in Wembley'deki Euro 2020 final maçı sonrasında taktığı saatin çalındığı bir olaya karıştığını doğruluyor. Neyse ki, Lando zarar görmedi ama olay sonucu sarsıldı. Takım Lando'yu destekliyor ve yarış tutkunlarının bu hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde ona en iyisini dilemek için bize katılacağından eminiz. Olay artık bir polis meselesi olduğu için daha fazla yorum yapamıyoruz” denildi.

  • İngiliz medyası, Norris’in çalınan saatinin 40 bin pound (478 bin TL) olduğunu duyurdu.

Lando Norris
Lando Norris

EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu: Kadroda sürpriz isim
FOTOĞRAF 14
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EURO 2020’nin sona ermesiyle birlikte turnuvanın en iyi ilk 11’de açıklandı.
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Turnuvanın 11’inde şampiyon İtalya’dan 3, İngiltere’den 3, Danimarka’dan 2, Portekiz, Fransa ve İsviçre’den 1’er oyuncu yer aldı.
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Aynı zamanda Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 4 farklı Avrupa Şampiyonası’nda turnuvanın en 11’ine dahil oldu: 2004, 2012, 2016, 2020.
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Ronaldo
EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu: Kadroda sürpriz isim
EURO 2020 finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada İngiltere'yi penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Turnuvanın sona ermesiyle birlikte UEFA, en iyi 11'i açıkladı.


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