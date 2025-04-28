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Mehdi Bourabia Kayserispor formasıyla siftah yaptı

Mehdi Bourabia Kayserispor formasıyla siftah yaptı

10:0928/04/2025, Monday
IHA
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Kayserisporlu oyuncu Mehdi Bourabia gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Kayserisporlu oyuncu Mehdi Bourabia gol sevinci yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia, Rizespor maçında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor evinde Rizespor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Rizespor’u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Rizespor maçında sahada 11’de başlayan başarılı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia, dakikalar 43’ü gösterirken Ali Karimi’nin ortasında kafa vurarak topu ağlara gönderdi.


Bourabia, Kayserispor forması ile çıktığı 27 maçında ilk golünü Çaykur Rizespor’a atan Mehdi Bourabia, ortaya koyduğu başarılı performans ile takdir topladı ve yerini Carlos Mane’ye bıraktı.



#Mehdi Bourabia
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