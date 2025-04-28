Mehdi Bourabia Kayserispor formasıyla siftah yaptı

Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor evinde Rizespor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Rizespor’u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Rizespor maçında sahada 11’de başlayan başarılı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia, dakikalar 43’ü gösterirken Ali Karimi’nin ortasında kafa vurarak topu ağlara gönderdi.

Bourabia, Kayserispor forması ile çıktığı 27 maçında ilk golünü Çaykur Rizespor’a atan Mehdi Bourabia, ortaya koyduğu başarılı performans ile takdir topladı ve yerini Carlos Mane’ye bıraktı.