Spor Merih Demiralın penaltı yaptırdığı pozisyon tartışma çıkardı
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Merih Demiral'ın penaltı yaptırdığı pozisyon tartışma çıkardı

Juventus, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Porto ile evinde karşılaşıyor. Mücadelenin 17. dakikasında konuk ekip penaltı kazandı. Merih Demiral'ın Mehdi Taremi'ye müdahalesi sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu Sergio Oliveira gole çevirdi ve Porto 1-0 öne geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral
Merih Demiral

Juventus ile Porto arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında milli futbolcumuz Merih Demiral, rakibi Mehdi Taremi'ye ceza sahası içerisinde müdahale etmek isterken penaltı yaptırdı.

Juventuslu futbolcular bu pozisyonda uzun süre pozisyonun penaltı olmadığı yönünde itirazlarda bulundu ancak karara yönelik VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

Tartışma çıkartan pozisyonu izlemek için;

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