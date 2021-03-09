Merih Demiral'ın penaltı yaptırdığı pozisyon tartışma çıkardı

Juventus ile Porto arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında milli futbolcumuz Merih Demiral, rakibi Mehdi Taremi'ye ceza sahası içerisinde müdahale etmek isterken penaltı yaptırdı.
Juventuslu futbolcular bu pozisyonda uzun süre pozisyonun penaltı olmadığı yönünde itirazlarda bulundu ancak karara yönelik VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.
Tartışma çıkartan pozisyonu izlemek için;
Merih Demiral'ın penaltıya sebebiyet veren hareketi. pic.twitter.com/TrgtzZpTCu
Merih Demiral'ın penaltıya sebebiyet veren hareketi. pic.twitter.com/TrgtzZpTCu— GOLALOO (@golaloo) March 9, 2021