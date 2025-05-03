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Mersin potada Bursa'yı devirdi

Mersin potada Bursa'yı devirdi

15:113/05/2025, Cumartesi
DHA
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Gabriel Olaseni'nin rakipleriyle girdiği top kapma mücadelesi.
Gabriel Olaseni'nin rakipleriyle girdiği top kapma mücadelesi.

Mersin Spor Kulübü, Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 28’inci haftasında Bursaspor Yörsan’ı konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 89-82’lik skorla kazandı.

Mersin Spor, Basketbol Erkekler Süper Lig'nde Bursaspor'u 89-82 mağlup etti.


SALON:
Servet Tazegül
HAKEMLER:
Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör
MERSİN SPOR:
Olaseni 16, Cobbs 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14.
BURSASPOR YÖRSAN:
Brown 11, Ömer Utku Al, De Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Sharma 7, Mutaf 12, Gavrilovic 7, Berkay Candan 8.
1. PERİYOT:
27-17
DEVRE:
46-33
3. PERİYOT:
70-50




#Basketbol Süper Ligi
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