Mersin potada Bursa'yı devirdi

Gabriel Olaseni'nin rakipleriyle girdiği top kapma mücadelesi.
Mersin Spor Kulübü, Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 28’inci haftasında Bursaspor Yörsan’ı konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 89-82’lik skorla kazandı.
Mersin Spor, Basketbol Erkekler Süper Lig'nde Bursaspor'u 89-82 mağlup etti.
SALON:
Servet Tazegül
HAKEMLER:
Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör
MERSİN SPOR:
Olaseni 16, Cobbs 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14.
BURSASPOR YÖRSAN:
Brown 11, Ömer Utku Al, De Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Sharma 7, Mutaf 12, Gavrilovic 7, Berkay Candan 8.
1. PERİYOT:
27-17
DEVRE:
46-33
3. PERİYOT:
70-50
#Basketbol Süper Ligi
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