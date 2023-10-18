Mert Hakan'dan Dzeko Tadic'e övgü

Fenerbahçe orta saha oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk oldu.





Mert Hakan Yandaş'ın öne çıkan açıklamaları:

'Son yaşananlar tüm dünyayı harekete geçirmeli'

“Öncelikle canımızın yandığı, üzüntümüzün tarifsiz olduğu bir konuya dair birkaç cümle söyleyeceğim. Masum bebeklerin, çocukların, insanların, suçsuz binlerce kişinin katledilmesine sessiz ve tepkisiz kalmayı kabul edemiyorum. Bu süreç ve yaşananların bir an önce son bulması adına sorumluluğu olan herkesi göreve davet ediyorum. Bu konuda vicdanlarımız yıllardır yaralı! Ancak son yaşananlar artık tüm dünyayı harekete geçirmeli”





'Milli takımımızı tebrik ediyorum'

“Milli ara milli takımımız için çok iyi geçti. Öncelikle milli takımda bulunan arkadaşlarımızı, milli takımımızı tebrik ediyorum. Orada da çok güzel ortam var. İnşallah aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası’nda da devam ettirirler. Bu konuda ülke olarak çok mutluyuz"

'İsmail inşallah böyle devam eder'

"Takımımızdaki arkadaşlarımız da müthiş oynadı. En çok mutlu olduğum, oradaki ortamın çok iyi seviyeye gelmiş olması. Kısa bir periyotta da olsa gerçekten dışarıya, bizlere inanılmaz yansıdı onların birlikteliği. İnşallah böyle başarılı olmaya devam ederler. Kendi takım arkadaşlarım için de çok mutluyum. Özellikle Samet için, çok iyi oynadı. İsmail zaten -Allah nazardan saklasın- başka bir seviyeye doğru devam ediyor. İnşallah böyle devam eder”





'Yeniden lige konsantre olmalıyız'

“Çok oyuncu gelmesine rağmen birden oluşan takım havası, gelen oyuncuların da buraya birden adapte olması, bunların çabuk olması beni biraz şaşırttı. Sancılı bir dönem olabileceğini düşünüyordum ama gelen oyuncuların karakterleri, lider özellikleri ve kalite olarak başka bir seviyede olmaları bizim bu yapıyı bir an önce kurmamızı sağladı. Tabii ki hocanın da katkısı bu konuda inanılmaz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. 16’da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi. Onlar geride kaldı. Milli takımı da tebrik ettik o da geride kaldı. Bir an önce camia olarak yeniden lige konsantre olmalıyız"





'Başarıya aç bir ekip toplandı'

"Dzeko, Tadic, ben ve İrfan ilk yemeğe çıktığımızda sadece 5 saat futbol konuştuk. Onların camiayla ilgili bildikleri şeyler bizleri açıkçası şaşırtmıştı. Ne kadar sahiplenip geldikleri o gün belliydi. Bu, bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Hocanın ne istediğini takıma çabuk aktarması. Gerçekten yaşları kaç olursa olsun başarıya aç bir ekip toplandı. Camiaya saygı duyan ve sonuçları aldıkça ve stadyumdaki o keyfi gördükçe hepsi biraz daha fazla işin içine girdi"

Konferans Ligi hedefi ve Süper Lig

"Orada da gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz gerek. Kupaysa kupa. Ama benim için en önemli yer lig. İnşallah ligi kazanmak istiyoruz. İnşallah başladığımız gibi bitiririz. Camiamızı aynı kenetlenmede devam etmek için full konsantrasyonla Hatayspor maçına bekliyoruz"



















