Mesut Özil Suriyeli yetimleri unutmadı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk milletinin hem yoklukta hem varlıkta paylaşıma önem verdiğini söyleyerek, “Dünya, yardım ve dayanışma ile daha güzel bir yer oluyor. Milletimizin sessiz, mütevazı ve sakin örnek dayanışma ruhunun insanlığı da kurtaracağına inanıyoruz” diye konuştu. Bu yılı ‘gönüllülük yılı’ ilan ettiklerini dile getiren Kınık, “Kızılayımız dünyanın dört bir yanında temsilcilikleri bulunan, üzerinde güneş batmayan bir iyilik imparatorluğu haline geldi. Her türlü zor şart altında dayanışmanın merkezi olan bir cemiyetiz. Gönüllülüğü teşvik edip yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Gönüllülüğün kalkınma için büyük bir güç olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.