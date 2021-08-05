Fransızlar, Fenerbahçeli oyuncu için harekete geçti

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir sisteme geçmenin planlarını yapan sarı-lacivertli takımda stoper oyuncuları büyük önem taşıyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz'in, Marcel Tisserand için devrede olduğu iddia edildi. Fransız ekibinin 28 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli takımla görüşmelere başladığı kaydedilirken, Pereira'nın kararına göre oyuncunun gönderilebileceği öğrenildi.

15 Eylül 2020 tarihinde Wolfsburg'tan 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Tisserand'ın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

SPOR Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe'de