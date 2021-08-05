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Fransızlar, Fenerbahçeli oyuncu için harekete geçti

Elindeki oyuncuların birçoğunu satmak isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber Fransa'dan geldi. Ligue 1 ekiplerinden Metz'in, sarı-lacivertli oyuncu Marcel Tisserand için Fenerbahçe ile temas kurduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Metz, Fenerbahçeli Marcel Tisserand için görüşmelere başladı
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir sisteme geçmenin planlarını yapan sarı-lacivertli takımda stoper oyuncuları büyük önem taşıyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz'in, Marcel Tisserand için devrede olduğu iddia edildi. Fransız ekibinin 28 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli takımla görüşmelere başladığı kaydedilirken, Pereira'nın kararına göre oyuncunun gönderilebileceği öğrenildi.

  • 15 Eylül 2020 tarihinde Wolfsburg'tan 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Tisserand'ın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe'de
SPOR
Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe'de

Transfermarkt verilerine göre Marcel Tisserand'ın güncel bonservis değeri 3.4 milyon euro
Transfermarkt verilerine göre Marcel Tisserand'ın güncel bonservis değeri 3.4 milyon euro
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