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Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağtay Kurukalıp Fenerbahçede
Çağtay Kurukalıp

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, 19 yaşındaki genç oyuncu Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • Çağatay Kurukalıp son olarak Kasımpaşa forması giyiyordu.

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