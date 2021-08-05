Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe'de

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, 19 yaşındaki genç oyuncu Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- Çağatay Kurukalıp son olarak Kasımpaşa forması giyiyordu.
✍️ Çağtay Kurukalıp Fenerbahçemizde!
Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı.
✍️ Çağtay Kurukalıp Fenerbahçemizde!