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Miami Heat seri yaptı

Miami Heat seri yaptı

10:2512/01/2025, Pazar
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Tyler Herro performansıyla maçın yıldızı oldu.
Tyler Herro performansıyla maçın yıldızı oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 119-98 yendi.

NBA'de 4 maç yapıldı. Trail Blazers'a konuk olan Doğu Konferansı 6'ncısı Heat, Tyler Herro'nun 32 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyete ulaştı.


Art arda 3 olmak üzere 20. galibiyetini alan Heat'te Nikola Jovic 21 ve Haywood Highsmith 14 sayı üretti.


Trail Blazers'ta Anfernee Simons'ın 28 ve Shaedon Sharpe'ın 22 sayısı, sezonun 25. mağlubiyetini engelleyemedi.



Grizzlies, Timberwolves'u geçti

Memphis Grizzlies, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 127-125'lik skorla geçti.


Bu sezon 25. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Grizzlies'te Jaren Jackson Jr 33 ve Desmond Bane 21 sayı kaydetti.


Timberwolves'ta Donte DiVincenzo'nun 27 sayı, 10 ribaunt ve Jaden McDaniels'ın 21 sayısı, sezonun 18. yenilgisini önleyemedi.




Sonuçlar

Phoenix Suns-Utah Jazz: 114-106

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 123-114

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 125-127

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 98-119



#NBA
#Miami Heat
#Portland

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