NBA'de Alperen Şengün şov

NBA'de 7 maç yapıldı. Alperen Sengun'ün 32 sayı, 14 ribaunt, 5 asist ve 1 blok ile "double-double" yaptığı maçta Rockets, Batı Konferansı'nda Grizzlies'ı deplasmanda 4 sayı farkla yendi.

Cavaliers'ta Darius Garland, kaydettiği 40 sayı ile kendisi adına sezon rekoru kırarken, Jarrett Allen ise 18 sayı ve 15 ribaunt üretti.