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Milli motosikletçi Can Öncü yarışı kaza nedeniyle puansız bitirdi

Milli motosikletçi Can Öncü yarışı kaza nedeniyle puansız bitirdi

17:093/05/2025, Cumartesi
AA
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Milli motosikletçi Can Öncü
Milli motosikletçi Can Öncü

Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WorldSSP) İtalya'da düzenlenen 4. ayağında ilk yarışı, milli motosikletçi Can Öncü geçirdiği kaza nedeniyle puansız bitirdi.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WorldSSP) İtalya'da düzenlenen 4. ayağında ilk yarışı, geçirdiği kaza nedeniyle puansız bitirdi.


İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki 3,768 kilometre uzunluğa sahip Cremona Circuit Strada Giuseppina Pisti'nde hafta sonunun 20 turluk ilk yarışına 2. cepten başlayan Can, ilk turda birinciliği elde ettiği halde yarışın ikinci turunda virajı alamayarak kaza geçirdi.


Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, kaza sonrası ayağa kalkarak motosikletiyle birlikte yarışa döndü. Milli sporcu daha sora pite girmek zorunda kaldı. Beş turluk aradan sonra yarışa tekrar katılan Can, puan çıkartamadı.


İtalya'da WorldSSP'nin 4. ayağında ilk yarışını Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci, PTR Triumph takımından İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Renzi Corse takımından Fransız motosikletçi Valentin Debise de üçüncü sırada bitirdi.


Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da yarın TSİ 16.15'te hafta sonunun ikinci ana yarışında gaza basacak.




#Dünya Supersport Şampiyonası
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