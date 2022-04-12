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Spor Milli Takımda Ergin Ataman dönemi
TBL

Milli Takım'da Ergin Ataman dönemi

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü Ergin Ataman oldu.

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Haber Merkezi AA
Milli Takımda Ergin Ataman dönemi
Ergin Ataman

A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman Dönemi başlıyor.

Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.

A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.

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