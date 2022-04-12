Milli Takım'da Ergin Ataman dönemi

A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman Dönemi başlıyor.
Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.
A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.
A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman Dönemi başlıyor.
Deneyimli başantrenör ile perşembe günü saat 11.00'de sözleşme imzalanacak.
A Milli Takım'da 2020'de göreve getirilen başantrenör Orhun Ene ile 4 Nisan'da yollar ayrılmıştı.
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