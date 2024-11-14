Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Milli yıldızlara büyük onur: Üçü de en iyiler arasında

Milli yıldızlara büyük onur: Üçü de en iyiler arasında

17:2914/11/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Milli takımın üç yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız
Milli takımın üç yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız

Milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya temsilcisi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" kategorilerinde adaylar arasında yer aldı.


'En İyi Erkek Oyuncu' adayları

İspanya ekibi Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile İtalya'nın Juventus takımında görev yapan Kenan Yıldız ise "2024'ün Yükselen Oyuncusu" kategorisindeki adaylar arasında yer buldu.

'Yılın Genç Oyuncusu' adayları

Ödül töreni Dubai'de

Ödüller, 27 Aralık Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Oy verme işlemi, 14 Aralık'ta sona erecek.


Organizasyon için "https://vote.globesoccer.com/" internet sitesi üzerinden oy kullanılabilecek.




#Küresel Futbol Ödülleri
#Hakan Çalhanoğlu
#Arda Güler
#Kenan Yıldız

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı başvuru takvimi belli oldu mu?