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Milliler Hırvatistan'dan gümüş madalya ile döndü

Milliler Hırvatistan'dan gümüş madalya ile döndü

16:163/03/2025, Pazartesi
AA
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İlayda Nur Çürük, Gülsunar Tarhan ve Tuğba Buğur
İlayda Nur Çürük, Gülsunar Tarhan ve Tuğba Buğur

Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda İlayda Nur Çürük, Gülsunar Tarhan ve Tuğba Buğur'dan oluşan milli takım, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre Osijek kentinde devam eden şampiyonada milli sporcular, "10 Metre Havalı Tabanca Genç Kadınlar" kategorisinde atışlarını gerçekleştirdi.


Organizasyonda 10 Metre Havalı Tabanca Genç Kadınlar milli takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu.






#Türkiye Atıcılık Federasyonu
#İlayda Nur Çürük
#Gülsunar Tarhan
#Tuğba Buğur

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