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Millilere Arizona'da coşkulu karşılama

Millilere Arizona'da coşkulu karşılama

12:028/06/2026, Pazartesi
DHA
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Milli takım kafilesini otel önünde beklediler.
Milli takım kafilesini otel önünde beklediler.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki ana kamp merkezi olan ABD’nin Arizona eyaletindeki Mesa şehrine geldi. Ay-yıldızlıları, kamp yapacakları otelin önünde çok sayıda taraftar, tezahüratlarla karşıladı.

A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile oynadığı hazırlık maçının ardından Miami kampını noktaladı. Milliler, 2026 Dünya Kupası’nda ana kamp merkezi olarak kullanacağı Arizona eyaletindeki Mesa şehrine geldi. Milli takım kafilesini, otel önünde çok sayıda taraftar karşıladı. Teknik heyet ve futbolcular, tezahüratlar eşliğinde kamp yapacakları otele giriş yaptı.


Türkiye, Mesa şehrindeki ilk antrenmanını 9 Haziran Salı günü TSİ 05.15’te taraftara açık antrenman gerçekleştirecek.




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