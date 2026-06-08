Millilere Arizona'da coşkulu karşılama

A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile oynadığı hazırlık maçının ardından Miami kampını noktaladı. Milliler, 2026 Dünya Kupası’nda ana kamp merkezi olarak kullanacağı Arizona eyaletindeki Mesa şehrine geldi. Milli takım kafilesini, otel önünde çok sayıda taraftar karşıladı. Teknik heyet ve futbolcular, tezahüratlar eşliğinde kamp yapacakları otele giriş yaptı.