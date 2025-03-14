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Morata'ya milli davet

Morata'ya milli davet

15:2214/03/2025, Cuma
AA
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Alvaro Morata, İspanya formasıyla çıktığı 84 maçta 37 gol attı.
Alvaro Morata, İspanya formasıyla çıktığı 84 maçta 37 gol attı.

İspanya Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı maçların kadrosunu duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, 20 ve 23 Mart'ta Hollanda ile yapacakları maçların kadrosunu belirledi.


Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da kadroya davet edildi. İspanya Milli Futbol Takımı'nın formasını 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.


Kadroda, Barcelona'dan 7 oyuncu yer alırken Real Madrid'den ise sadece 1 isim davet edildi.


Listedeki 27 oyuncunun 8'i İspanya dışında oynuyor.





#İspanya Milli Takımı
#Alvaro Morata
#Uluslar Ligi

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