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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho neden ameliyat olacak? Hastalığı ne?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho neden ameliyat olacak? Hastalığı ne?

12:4122/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
IHA
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Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği alınan kötü sonuçların ardından tartışma konusu oldu.
Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği alınan kötü sonuçların ardından tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, ameliyatı için yurt dışına çıktığı ifade edilmişti. Portekizli çalıştırıcının hastalığı merak ediliyor. Mourinho neden ameliyat olacak? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitti. Mourinho'nun safra kesesi problemi nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi.


Portekizli çalıştırıcı yapılacak operasyonun ardından, 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacak.




#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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