Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu! Devre arasında yollar ayrılıyor

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de de çalışmalar yoğunlaştırıldı. Sarı-lacivertlilerde, ocak ayındaki ilk yolcu belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Saint-Maximin performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Maximin'in çok fazla top kaybı yapması, pas yerine çalımı düşünmesi ve pas tercihini yanlış kullanması hücumların sonuçsuz kalmasına neden oluyor.
Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 7 maçta gol atamayıp sadece 1 asist yapabilen Maximin, ligdeki kritik maçlarda da yokları oynadı.
Maximin, ligde süre aldığı son 4 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.
Fransız oyuncu, Eyüpspor maçında da oyuna sonradan girerken yarardan çok zarar verdi.
Sezon başında kiralanan ve 8 milyon Euro yıllık ücret alan Saint-Maximin ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.