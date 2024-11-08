Muçi ve Semih umut aşıladı

Beşiktaş'ın iç sahadaki Malmö galibiyeti adeta nefes oldu. Teknik direktör Bronckhorst'u en çok memnun eden iki isimse Muçi ve Semih Kılıçsoy'un performansı oldu. İki oyuncu da sezonun geri kalanı için umutları yeşertti.
Beşiktaş'ta önceki gün UEFA Avrupa Ligi 4. maçında Malmö önünde alınan 2-1'lik galibiyetin sevinci yaşanırken, bazı oyuncuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sezon başından beri oynadıkları mevkiler ile ilgili hem kendileri hem de teknik heyetin eleştiri aldığı Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'un galibiyeti getiren golleri atması, en çok da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u rahatlattı. Muçi yine sol önde Semih'i ise Immobile'nin yokluğunda ileri uçta oynayan Hollandalı çalıştırıcının sırtından önemli bir yük kalktı. İki oyuncu da iyi performans gösterince hem bundan sonraki maçlarda Bronckhorst'un eli rahatladı hem de Rafa Silva'nın ve Immobile'nin sırtındaki skor yükü hafiflemiş oldu.
Semih Kılıçsoy'un her geçen gün daha iyi olacağını söyleyen Bronckhorst, "Semih, hem sol kanatta hem de ileri uçta oynayabiliyor. İkinci yarıda daha çok tehlike oluşturdu, topu tuttu ve hareketliydi. Rakibine vücudunu dayayıp dönebilen ve iki ayağıyla şut çekebilen bir oyuncu. Ceza sahası, en tehlikeli olduğu yer. Semih, iyi işlere imza atıyor ve gelişiyor. Onun adına mutluyum" dedi.
Ligin son iki haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında ağları havalandırmayı başaran Muçi de Malmö maçında da takımının ilk golünü attı. 23 yaşındaki oyuncu, böylece çıktığı son 3 maçta da fileleri sarsmayı başardı.