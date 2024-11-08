Muçi ve Semih umut aşıladı

Beşiktaş'ta önceki gün UEFA Avrupa Ligi 4. maçında Malmö önünde alınan 2-1'lik galibiyetin sevinci yaşanırken, bazı oyuncuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sezon başından beri oynadıkları mevkiler ile ilgili hem kendileri hem de teknik heyetin eleştiri aldığı Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'un galibiyeti getiren golleri atması, en çok da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u rahatlattı. Muçi yine sol önde Semih'i ise Immobile'nin yokluğunda ileri uçta oynayan Hollandalı çalıştırıcının sırtından önemli bir yük kalktı. İki oyuncu da iyi performans gösterince hem bundan sonraki maçlarda Bronckhorst'un eli rahatladı hem de Rafa Silva'nın ve Immobile'nin sırtındaki skor yükü hafiflemiş oldu.