Muğlaspor'da kongre kararı

Muğla ekibi 2'nci Lig'de de hedefe oynayan bir takım kurmak adına olağanüstü genel kurul kararı aldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tesislerimizde gerçekleştirdiği toplantıda 2'nci Lig'de daha güçlü ve emin adımlarla hedefe gitme yolunda olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kulübümüzün kongresi 3 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Haziran'da yapılacaktır" denildi.