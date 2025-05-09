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Muğlaspor'da kongre kararı

Muğlaspor'da kongre kararı

14:319/05/2025, Cuma
IHA
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Muğlaspor'da kongre kararı
Muğlaspor'da kongre kararı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olan Muğlaspor, 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kolları sıvadı.

Muğla ekibi 2'nci Lig'de de hedefe oynayan bir takım kurmak adına olağanüstü genel kurul kararı aldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tesislerimizde gerçekleştirdiği toplantıda 2'nci Lig'de daha güçlü ve emin adımlarla hedefe gitme yolunda olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kulübümüzün kongresi 3 Haziran'da çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Haziran'da yapılacaktır" denildi.

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