Müjdeli haber: İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verildi

9 sene sonra Türkiye'ye dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın zaferiyle sonuçlanan sezonun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin ardından Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber bir basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Park'tan şampiyon çıktı: Nefes kesen son 9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’a gelen Formula 1’de yarış büyük heyecana sahne oldu.Intercity İstanbul Park’ta saat 13.10 itibariyle start alan yarışa BWT Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başladı. İkinci sırada Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen start alırken, BWT Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez üçüncü sıradan mücadeleye başladı. Pilotlar klasmanında 7. şampiyonluğunu ilan etmek için büyük avantaja sahip olan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. sırada start aldı.Yarış öncesi yağmur yine etkili olduÖnceki günlerde olduğu gibi İstanbul Park’ta bugün de yağış etkisini gösterdi. Antrenman ve sıralama turlarında yağmur nedeniyle pilotlar görüş sıkıntısı yaşarken, araçlar da piste tutunmakta zorluk yaşamıştı. Pilotlar bugün de yarış öncesi ısınma turlarını atarken benzer görüntüler yaşandı. Henüz ısınma turlarında yaşanan ufak kazalar sonucu bazı pilotlar pite dönmek zorunda kaldı.Russell'ın ön kanadı kırıldı.#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/yj98qQyI3o— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Yarış spinlerle başladıYarış start alırken yağmur durdu ancak ıslak zemin nedeniyle birçok takım yarışa yağmur lastikleriyle başlamayı tercih etti. Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel muhteşem bir starta imza atarken, ilk virajda spin atanlar oldu.F1 Türkiye'de 9 yıl sonra spinlerle başladı.#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/JgXGdgfWPz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Büyük bir kazanın eşiğinden dönüldüMax Verstappen, 18. turda Perez'i geçmek için yaklaşık 300 km/h ile giderken büyük bir spin attı. Aracını iyi kontrol eden Verstappen, bir yere çarpmadan yarışa geri dönebildi.Verstappen'in spin atmaya başladığı o an 📸#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/uGf2mcWbr5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Şampiyon HamiltonFormula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.35 yaşındaki Hamilton Alman Michael Schumacher'in 7 kez ile "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.Pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdiFormula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını takdim etti.Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.İstanbul Park'ta su dansı: Sıralama turları nefes kestiAnketlerde İstanbul Park fırtınası estiBakan Kasapoğlu İstanbul Park'ta konuştu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz

"Türkiye'de düzenleyebildiğimiz için çok mutluyuz"





Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alan Vural Ak, bu yarışın Türkiye'de düzenlenmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"29 Aralık 2016'da aldığımız yetki belgesi ile bu organizasyonu yeniden Türkiye'ye getirmek için büyük bir çaba harcadık. Motor sporlarının en büyük organizasyonunu Türkiye'de düzenleyebildiğimiz için çok mutluyuz. 2020 takvimine İstanbul'un da girmesinin açıklanmasıyla birlikte büyük bir gayret içerisine girdik. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini satışa çıkarttık ve 80 bin bilet sattık. Pandemiden dolayı seyircisiz yapılacağı açıklandı, biletleri tekrar iade ettik. Herkesin evden izleyecek olması bizlere daha büyük bir sorumluluk yükledi. Gece gündüz çalıştık ve sonunda muhteşem bir başarıya imza attı. Devletimizden bir lira para almadan kendi imkanlarımızla yarışı tamamladık. Intercity İstanbul Park eşsiz ve özel bir pist. Yarış öncesinde ve sonrasında başta Formula 1 yöneticileri olmak üzere hem pilotlar hem de yarış direktörleri övgüyle bahsetti pistten. Pistimizde 9 yıldır yarış yapılmıyordu, takımların değişen araçlarla birlikte pistle ilgili olan bilgileri neredeyse kalmamıştı."

"Asfaltın yenilenmesini FIA istedi"

Büyük tartışmalara konu olan İstanbul Park pisti asfaltının yenilenmesiyle ilgili bir açıklama yapan Vural Ak, asfaltın eski olmasından dolayı birçok bölgede ufalanma problemi olabileceğini ve bu sebepten dolayı asfaltı yenilediklerini söyledi. Asfaltın yenilenmesinin FIA'nın onayı doğrultusunda yapıldığını dile getiren Ak, "Asfaltta ufalanma sorunu olabileceğinden ve yeni Formula 1 araçlarının yere basma kuvvetinden dolayı hiç risk almadık ve asfaltı yeniledik. FIA ve Formula 1 yetkilileri ile görüşmelerimiz sonrasında onların da onayıyla asfaltı yeniledik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle asfalt çalışmamızı gerçekleştirdik. FIA ve Formula 1 yetkilileri onay verdiler. Harika bir yarış izledik. Pistimiz herkesi kendine hayran bıraktı. Yarıştan sonra açıklama yapan herkes gelecek senelerde de İstanbul'da yarışmak istediklerini söylediler. Formula 1 dünyasının en önemli isimlerinin açıklamaları ortada, başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

Mustafa Şentop'tan Hamilton'a: Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini kazanan Hamilton’a kupasını takdim etti. Ayrıca Şentop, İngiliz pilotu sosyal medya hesabından da tebrik etti.Yarış sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Formula 1’in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton’ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon” ifadelerini kullandı.İstanbul Park'tan şampiyon çıktı: Nefes kesen sonFormula 1'in #İstanbul yarışında birçok pilot havadan ve yoldan şikayet etti ancak etmeyenler de vardı... #SOLOTÜRK [🇹🇷] : "Yol tutuşu harika" 😎 #TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/PP3mOfBhMg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020

"Grade 1 lisansı aldık"

Pistin çok iyi durumda olduğunu kaydeden Ak, "Çok önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum bugün sizlerle. Yarışın kusursuz geçmesiyle birlikte FIA'nın özel pistlere verdiği Grade 1 lisansını 3 yıl almaya hak kazandık. 3 aydan daha kısa bir sürede pisti hazırlamak için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğini aldık. Altta da çalışan harika bir ekip vardı. Tüm kamu kurumları büyük destek verdi. Emeği geçen herkese, ismini anamadığımız sayısız kahramana teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Formula 1'in #İstanbul yarışında birçok pilot havadan ve yoldan şikayet etti ancak etmeyenler de vardı... #SOLOTÜRK [🇹🇷] : "Yol tutuşu harika" 😎 #TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/PP3mOfBhMg — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020

"Uzun süreli anlaşma konusunda görüşmelerimiz sürüyor"

"Sadece 1 yıl değil, yıllarca sürece bir anlaşma için görüşmelerimiz sürüyor" diyen Vural Ak, "İstanbul Park'ta yapılan organizasyon için yaklaşık 5 bin yabancı konuğumuz İstanbul'a geldi. Pandemiden dolayı birçok organizasyon ertelendi, bu yüzden sporseverler Formula 1'i daha yakından takip etti. İstanbul geçen hafta en çok bahsedilen şehirler arasına girdi. Bu kadar önemli bir başarının ardından yarışın önümüzdeki senelerde de Türkiye'de yapılması konusunda görüşmelerimizi sürdürdü. Sadece 1 yıl değil, yıllarca sürecek bir anlaşma için görüşmelerimiz sürüyor. Gayet pozitif gidiyor. Pandemi her şeyi darmadağın etti. Sokağa çıkma yasağı yeniden hayatımıza girdi. Sürprizlere açık bir yeni sezon bizi bekliyor. Açıklanan geçici takvim eski kontratlardan gelen yarışlardan oluşuyor. Benim şahsi kanaatim, o tarihler ve ülkeler değişebilir" dedi.

"Nisan ayında yarış düzenlemek istemedik"

Nisan ayında yarış düzenlemek istemediklerini dile getiren Vural Ak, şöyle konuştu:

"Nisan ayındaki 2 yarışın yerine İstanbul'da yarışın yapılıp yapılmayacağı konusu masaya geldi. Biz bunu istemedik. Nisan ayının bizim için 4 tane sakıncası var. Birincisi pandemi. Önümüzde 4 ay kaldı. Pandemi yukarıya doğru giderken daha iyi olacağına inanmıyorum. İkinci bir yarışı da seyircisiz yapmayı kaldıramayız. Hemen 3 ay sonra tekrar bu yoğunlukta inşa edemeyebiliriz. Aynı soğuk hava ve iklim nisan ayında da geçerli olabilir. Haziran ve eylül ayı arasında ılıman bir havada yarışın yapılmasını tercih ediyoruz. 10 ay sonraya atarsak bu takvimi, seyircili yapabiliriz. Seyircili yaparsak sosyalleşme ve eğlence konusunda birçok şey yapabiliriz. Ramazan'la alakalı hiçbir problemimiz yok. Ama bu sosyalleşme de Ramazan ayında çok fazla olamayacağı için de bu yüzden de tercih etmiyoruz. Devletimizin cebinden bir lira para almadık. Kendi imkanlarımızla yaptık, şikayetimiz de yok, çok da mutluyuz. Bu tip organizasyonların devletin cebinden para çıkmadan yapılmasını savunuyorum. Şirketler katkıda bulunarak buna yeteri kadar finansmanı sağlayabilirler. 80 bin biletin tamamını iade ettik, bir gelir oluşmadı. Yanımıza paydaşların gelmesi gerekiyor. 8-9 aylık bir ara girerse, paydaşlar bulabiliriz diye düşünüyorum. İstanbul ve Türkiye tanıtıldı. Devletimiz biz de destek verelim derse biz de elimiz bağlı kabul ederiz."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 aracının Avrasya Tüneli'nden geçişinin görüntülerini, "İlk kez... İki kıta arasında, denizin altından; Avrasya Tüneli'nden geçiş... Ses ve görüntü harika" ifadeleriyle paylaştı#TurkishGP | #F1 pic.twitter.com/uB7Hgloj5y — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020

"Cevap vermeye bile gerek duymadık"

Seremonide alkollü içecek kullanılmaması konusuna değinen Ak, "Seremonideki alkolsüz içecekle yapılan kutlama konusu konuşuluyor. 2011 yılından beri yürürlükte olan bir uygulama, kanun ne diyorsa biz onu yaptık. 2013 yılında da sertleşti uygulama. 2011'de de alkollü içecek patlatılmamıştı. Kanunlara uyduğumuz için patlatılmadı, kanunlara tabii ki uyacağız. Bu konuya biz daha önce cevap vermeye bile gerek duymadık. Biz böyle bir şey istesek bir F1 yönetimi buna müsaade etmezdi. Kanuna niye uyuyorsunuz diye soru sormak çok anlamlı değil" diye konuştu.

İstanbul Park'ta su dansı: Sıralama turları nefes kesti Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarına yoğun yağış damga vurdu. Pilotlar pistte zor anlar yaşarken, kırmızı bayrak geldi. Seans durdurdu ve bütün pilotlar pite geri çağrıldı.Güvenlik aracı piste çıktıYağmurun durmasının ardından güvenlik aracı piste çıkarak asfalt zemini test etti. Daha sonrasında asfalt temizleme işlemleri gerçekleştirildi.Devam kararı Pistte biriken suların tahliye edilmesinin ardından sıralama turları yeniden başladı.📸#TurkishGP | #F1 pic.twitter.com/jUmSLmaEjn— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Bir kırmızı bayrak dahaSıralama turlarında 2. kez kırmızı bayrak kararı çıktı. Pilotlar sıkça spin atma problemi yaşarken, Haas pilotu Romain Grosjean, çakıl havuzunda kaldı. Grosjean'in birinci virajda kontrolü kaybedip çakıl havuzuna takılması sonucunda FIA Yarış Kontrol, ilk sıralama turunun bitimine 3 dakika 30 saniye kala kırmızı bayrak kararı verdi. Grosjean'in aracının çakıl havuzundan çıkartılmasının ardından ilk sıralama turu kaldığı yerden devam etti.Romain Grojean çakıl havuzuna girdi. Günün ikinci kırmızı bayrağı geldi.#TurkishGP | #F1 pic.twitter.com/QtB5siqpXz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Büyük sürpriz2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu. Kariyerinde ilk kez bu başarıyı elde eden Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.Lance Stroll: "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. bunu beklemiyordum." #TurkishGP | #F1 https://t.co/Q3K2I1rCVR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2020 Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde oluştu;1 - Lance Stroll (Racing Point)2 - Max Verstappen (Red Bull)3 - Sergio Perez (Racing Point)4 - Alex Albon (Red Bull)5 - Daniel Ricciardo (Renault)6 - Lewis Hamilton (Mercedes)7 - Esteban Ocon (Renault)8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)9 - Valtteri Bottas (Mercedes)10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)11 - Lando Norris (McLaren)12 - Sebastian Vettel (Ferrari)13 - Carlos Sainz (McLaren)14 - Charles Leclerc (Ferrari)15 - Pierre Gasly (AlphaTauri)16 - Kevin Magnussen (Haas)17 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)18 - Romain Grosjean (Haas)19 - Nicholas Latifi (Williams)20 - George Russell (Williams)Anketlerde İstanbul Park fırtınası estiFormula 1'de heyecanlandıran sürpriz: SoloTürk selamlama uçuşu yaptıBakan Kasapoğlu İstanbul Park'ta konuştu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz

"Şu anda asfaltımız mükemmel durumda"

Asfaltla ilgili FIA'nın onayını aldıklarını dile getiren Vural Ak, şu ifadeleri kullandı:

"Yarışın teknik ve sportif faaliyetlerinden sorumlu kurum FIA. 2 ay önce geldiğinde yürüyerek pisti gezdik. 9 yıldan sonra Formula 1 yarışı yapılacağı eksiklikleri gösterdi. Asfaltımız 15 yaşında. Üstündeki yapışkanlığı çözülmüş durumdaydı. Arabalar çok hızlandı, daha güçlü motorlar ve aerodinami paketleri var. Asfaltın yenilenmesi daha isabet olur görüşünü bize ilettiler. Ulaştırma Bakanlığımız hemen son derece modern aletler ve mühendislerle formülü uyguladı. Şu anda asfaltımız mükemmel durumda. Asfaltın üzerinde ilk yarışın yapılması ve ıslak koşullarda yapılması nedeniyle kaygan bir durumdaydı pist. Kuru zeminde böyle olmazdı. Çok eğlenceliydi. Kimse bir yere çarpmadı, pistin güvenlik alanlarının ne kadar iyi planlandığı bir kez daha ortaya çıktı. Bizi tebrik ettiler, ben de çok mutluyum. Asfaltın yenilenmesi çok doğru bir karardı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendik."

"Umarım pandemi dönemini atlatırız ve 150-200 bin kişilik bir yarış yaparız"

Son olarak davetli kalabalığıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Ak, "Bir kısmı bizim bir kısmı da FIA'nındı. Bin civarında bizim davetlimiz vardı. Sosyal mesafeye uyulması konusunda çok ısrarımız vardı ancak yarışın heyecanıyla insanların birbirine çok yakınlaştığını gördük. Ancak herkes maskeliydi, HES kodları kontrol edildi, ateş ölçümleri yapıldı. Herhangi bir sorun yaşanmadan yarışı tamamladık. Umarım şu pandemi dönemini atlatırız ve 150-200 bin kişilik bir yarış yaparız" diyerek sözlerini noktaladı.