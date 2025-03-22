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Murat Ilgaz dev maçta görevlendirdi

Murat Ilgaz dev maçta görevlendirdi

15:2622/03/2025, Cumartesi
IHA
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Gözlemci Murat Ilgaz
Gözlemci Murat Ilgaz

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasında 23 Mart 2025 Pazar günü Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.


Fransa’nın Saint-Denis şehrindeki Fransa Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek.


UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz da mücadelede hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.




#UEFA
#Uluslar Ligi
#Fransa
#Hırvatistan

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