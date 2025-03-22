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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

12:2422/03/2025, Cumartesi
IHA
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Halil Umut Meler, 2017'den beri FIFA kokartı takıyor.
Halil Umut Meler, 2017'den beri FIFA kokartı takıyor.

İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 23 Mart 2025 Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasını yönetecek.


İrlanda’nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.


VAR görevini Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Dennis Johan Higler, AVAR görevini ise yine Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Ingmar Oostrom üstlenecek.







#Uluslar Lig
#Bulgaristan
#İrlanda Cumhuriyeti

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