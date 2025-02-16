Murat Şahin: Pes etmek yok

"Ligde yukarı çıkmak için elimizden geleni yapıp seriye geçmemiz lazım. Bunu yapacak güce ve oyuncu grubuna sahibim. İnşallah bunun devamını getirebiliriz. Oyuncularıma devamlı 'Pes etmek, yenilgiyi kabul etmek demektir' diyorum. Pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar galibiyet kazanıp sonrasına bakacağız."

"Yaptığımız işin doğasında kazanmak var. Kazanmak da bir alışkanlıktır. Takımımız uzun süredir maç kazanamıyor, doğal olarak öz güvenlerinde sıkıntı oluşturuyordu. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Öz güveni getireceğini düşünüyorum ama bir galibiyet her şeyin başı ve sonu değil ama devam ettirebilmemiz için bu morale ve motivasyona ihtiyacımız vardı."