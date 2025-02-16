Hatayspor, Süper Lig'de konuk ettiği Alanyaspor'u tek golle mağlup etti. Bordo-beyazlılar bu galibiyetle ligdeki 11 maçlık hasretini sona erdirdi. Hatayspor-Alanyaspor maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Mersin Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Funsho Bamgboye kaydetti.
Alanyaspor'da Loide Augusto 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 28 puanda kaldı. Ligde 11 maç sonra galip gelen Hatayspor ise puanını 13'e yükseltti.
8. dakikada sağ taraftan Balkovec'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
14. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Augusto'nun pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang vuruşunu yaptı. Açıyı kapatan kaleci Bekaj topu uzaklaştırdı.
21. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.
22. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Calvo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto'nun ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
56. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Matondo'nun sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Bamgboye, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0
62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Sporar'ın sert vuruşunda, topu çelen kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
84. dakikada Augusto'nun sol kanattan gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Balkovec vuruşunu yaptı. Top, kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.
Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 1- 0 üstünlüğüyle sona erdi.