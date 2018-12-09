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Murathanoğlu: Juventus Obradovic'i istiyor

Ünlü sunucu Murat Muratahanoğlu, basketbol takımı kurmayı planlayan Juventus'un takımın başına Obradovic'i getirmeyi hedeflediğini söyledi ve sarı-lacivertli taraftarlara dikkati çeken bir mesaj gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Obradovic Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olarak gösteriliyor.

Obradovic Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: Ayhan Mehmet / AA

FB TV'de program yapan Murat Murathanoğlu, sarı-lacivertli takıma tarihi başarılara imza atan başantrenör Obradovic'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Murathanoğlu, "Fenerbahçe taraftarı biraz uyanık olmalı, Obradovic boş tribünü hak eden biri değil. Juventus da büyük bir basketbol takımı kuracak ve Euroleague’in en büyük adaylarından biri olacak. Koç olarak Zeljko Obradovic’i istiyorlar. Umarım mesaj gitmiştir" ifadelerini kullandı.

Obra taraftara sitemde bulunmuştu

Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Pınar Karşıyaka maçı sonrası taraftarın karşılaşmaya olan ilgisinin az olmasına sitem ederek şu ifadeleri kullanmıştı;

  • "Taraftarımızın durumu anlayıp takımımızı desteklemelerini istiyorum. Taraftarların desteği çok önemli. Senelerdir verdikleri desteği vermeleri gerekiyor. Şu an THY Avrupa Ligi'nde taraftar seyirci sıralamasında 9. sıradayız. Bu, taraftarlarımızın bize verdiği bir mesaj mı? Salonun, sadece THY Avrupa Ligi'nde değil ligde de dolması gerekiyor."

Fenerbahçe Obradovic'le 9 kupa kazandı

Fenerbahçe, başantrenörü Obradovic'le 5 yılda 9 kupa elde etti.

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

Obradovic, Fenerbahçe'ye toplamda 9 kupa kazandırdı.
Obradovic, Fenerbahçe'ye toplamda 9 kupa kazandırdı.

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