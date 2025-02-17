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Mustafa Hekimoğlu'na yeni sözleşme

Mustafa Hekimoğlu'na yeni sözleşme

17:0517/02/2025, Monday
AA
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Başkan Serdal Adalı, Mustafa Hekimoğlu’na yeni dönemde üstün başarılar diledi.
Başkan Serdal Adalı, Mustafa Hekimoğlu’na yeni dönemde üstün başarılar diledi.

Beşiktaş Kulübü, 17 yaşındaki santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu'yla 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandı.


Başkan Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa, gelecek üç sezon daha kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Mustafa Hekimoğlu, takımına birer gol ve asistlik katkı sağladı.







#Beşiktaş
#Mustafa Erhan Hekimoğlu
#Serdal Adalı

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