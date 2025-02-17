Mustafa Hekimoğlu'na yeni sözleşme

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu'yla 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandı.





Başkan Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa, gelecek üç sezon daha kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.





Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Mustafa Hekimoğlu, takımına birer gol ve asistlik katkı sağladı.























