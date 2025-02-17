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Necip Uysal imzayı attı

Necip Uysal imzayı attı

13:5317/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve takım kaptanı Necip Uysal
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve takım kaptanı Necip Uysal

Beşiktaş Kulübü, takım kaptanı Necip Uysal ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal'ın sözleşmesi uzatıldı. Anlaşmaya göre 34 yaşındaki futbolcu, 2027 yılına kadar siyah-beyazlı formayı terletmeye devam edecek.


Necip Uysal, Nevzat Demir Tesisleri’nde kendisini iki sezon daha siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.


Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal, kariyerinde 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.









#Beşiktaş
#Necip Uysal
#Serdal Adalı

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