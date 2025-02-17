Necip Uysal imzayı attı

Beşiktaş Kulübü, takım kaptanı Necip Uysal ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal'ın sözleşmesi uzatıldı. Anlaşmaya göre 34 yaşındaki futbolcu, 2027 yılına kadar siyah-beyazlı formayı terletmeye devam edecek.
Necip Uysal, Nevzat Demir Tesisleri’nde kendisini iki sezon daha siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal, kariyerinde 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.