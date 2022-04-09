Napoli'den Hamsik hamlesi

Trabzonspor’un sezon başında Göteborg’dan kadrosuna kattığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı Marek Hamsik’ten bordo-mavili taraftarların tadını kaçıracak bir haber geldi. Slovak yıldız, sezon sonu Napoli’ye dönebilir.

Tecrübeli oyuncunun menajeri Martin Petras, oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu. İtalya’da Radyo Goal’e konuşan Petras, Hamsik’in Napoli yöneticileri ile görüşme hazırlığında olduğunu söyledi.

Petras, “Marek, Napoli’de olur mu? Umarım sezon sonu 2 kulübün şampiyonluğunu görebilir. Marek Hamsik’in teknik ekipte yer alması o ve başkan De Laurentiis arasında bir durum. Bu konuyu konuşacaklar. Hamsik kulübün sportif direktörü Giuntoli ile zaman zaman konuşuyor, iki tarafın da bir anlaşmaya varması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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1 yıl sözleşmesi var

Yalnız Napoli’nin Hamsik’i kadrosuna katabilmesi için önce bordo-mavili kulübü ikna etmesi gerekiyor. Çünkü Slovak yıldızın Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 25 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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