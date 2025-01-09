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Nazillispor'a Ganalı yardımcı

Nazillispor'a Ganalı yardımcı

12:109/01/2025, Perşembe
DHA
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Muhammed Sumaila takım içerisinde çok seviliyor.
Muhammed Sumaila takım içerisinde çok seviliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor'da teknik direktör Muzaffer Taşkın'ın ekibine sürpriz bir isim katıldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor'da devre arasında takımın başına geçen teknik direktör Muzaffer Taşkın'ın ekibine Ganalı eksi futbolcu Muhammed Sumaila dahil oldu.


Antalya kampına gelen 33 yaşındaki Sumaila kısa sürede takımın en sevilen isimlerinden biri oldu.


Sumaila, ülkemizde daha önce Didim Belediyespor, Tire 1922 Spor, Torbalıspor, Ortaca Belediyespor, Gaziemir Gençlikspor, Tavşanlı, Güllübahçe ve Küçükpazar gibi amatör takımlarda forma giydi.





#2. Lig
#Nazillispor
#Muhammed Sumaila

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