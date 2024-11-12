Neymar'dan Al Hilal'e tarihi maliyet: Gol başına bakın ne kadar kazanıyor

Al Hilal forması giyen Neymar'ın sık sık sakatlanması ve beklenen performansı sergileyememesinin ardından kazandığı ücret tekrardan gündem oldu. Brezilyalı yıldızın Al Hilal'e maliyeti dudak uçuklattı. İşte Neymar'ın Al Hilal'den kazandığı ücret...
Suudi Arabistan Premier Lig ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen yıldız oyuncu Neymar'ın maaşı sosyal medyada sporseverler tarafından tekrardan gündem oldu.
Arabistan'a transferi sonrası kısa süre içerisinde çapraz bağı sakatlığı yaşayan Brezilyalı, bir yıl aranın ardından tekrar sahalara geri döndü.
Neymar, ilk kez ilk 11'de yer aldığı Al Ain maçının 77. dakikasında arka adelesinden sakatlanarak maça devam edememişti.
32 yaşındaki yıldızın sık sık sakatlanması ve beklenen performansı sergileyememesinin ardından Al Hilal'den kazandığı ücret tekrardan gündem oldu.
Gol başına: 120 milyon euro
Asist başına: 40 milyon euro
Maç başına: 17.1 milyon
Topla buluşma başına: 306 bin euro
Dakika başına: 280 bin euro